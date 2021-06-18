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Из-за бешеной кошки ввели карантин в семи хуторах Ростовской области

Из-за бешеной кошки ввели карантин в семи хуторах Ростовской области
Из-за бешеной кошки ввели карантин в семи хуторах Обливского района Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии 21 июня.

У женщины, проживающей в хуторе Нестеркин, заболела кошка. Четвероногая страдала почти неделю. У нее появились обильное слюноотделение и учащенное дыхание. Дончанка пыталась лечить питомицу самостоятельно, однако той ничего не помогало. Через шесть дней кошка скончалась. Тогда женщина заподозрила неладное. У кошки не было прививок, а значит, она могла подхватить бешенство. Жительница Нестеркина обратилась к ветеринарам.

Специалисты провели лабораторные исследования и подтвердили опасения дончанки. Кошка умерла от бешенства. После этого случая во всем Нестеринском сельском поселении ввели карантин. Сейчас там проводят мероприятия по ликвидации и недопущению распространения вируса. В числе карантинных оказались хутора Нестеркин, Кривов, Самохин, Слепихин, Трухин, Фролов и Черновский.

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