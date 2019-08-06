В секретном военном бункере в Ростовской области нашли предметы быта и элементы униформы немцев



В тайном укрытии солдат вермахта в Ростовской области поисковики обнаружили элементы униформы и предметы быта. Немецкое секретное убежище времён Великой Отечественной войны находится в Неклиновском районе. В период ВОВ здесь проходил рубеж Миус-фронта.



Члены поискового отряда наткнулись на укрытие после того, как в поле убрали урожай. В бункере в 1943 году солдаты вермахта прятались от обстрела красноармейцев.



Руководитель объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков вспомнил слова ветеранов, которые вспоминали дни прорыва линии обороны. Советские солдаты долго обстреливали немецкие позиции артиллерийским огнём. Казалось бы, никто не мог выжить после этого. Но враг вырастал будто из-под земли целый и невредимый. Позже выяснилось, что фашисты вырыли тоннели вдоль всего рубежа.



В ходе исследовательских работ поисковики обнаружили в бункерах предметы быта и части униформы. Среди них были каски и награды солдат, бутылки из-под спиртного, консервные банки с сардинами и оливками.



- Мы хотим, чтобы такой тоннель со всеми его находками был представлен в музее Великой Отечественной войны, - добавил Андрей Юрьевич. - Посетители экспозиции могли бы ощутить атмосферу 1943 года.



Специалисты раскопали уже несколько метров тоннеля. Они уверены, что дальнейшие работы принесут им не менее интересные находки.