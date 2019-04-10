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В Ростовской области вынесли приговор насильнику спустя 8 лет после преступления

В Ростовской области вынесли приговор насильнику спустя 8 лет после преступления
В городе Батайске вынесли приговор мужчине, надругавшемуся над школьницей восемь лет назад.

В 2010 году он изнасиловал и совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. После преступления он скрылся и его местонахождение оставалось неизвестным на протяжении восьми лет.
- В декабре 2018 года подозреваемый был задержан и привлечён к уголовной ответственности, - сообщили в Следственном управлении Ростовской области.

Суд приговорил задержанного к лишению свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, по решению суда, он должен компенсировать потерпевшей моральный вред, выплатив 500 тысяч рублей.

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