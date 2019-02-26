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В Ростовской области пошла под суд женщина, убившая бабушку мужа

В Ростовской области пошла под суд женщина, убившая бабушку мужа
В Ростовской области завершено следствие по делу 40-летней женщины, убившей пенсионерку.

По версии правоохранителей, 28 января 2019 года обвиняемая находилась вместе с бабушкой мужа у себя дома в Аксае. Женщины поссорились, и в разгар конфликта невестка пошла на кухню за ножом. Она не менее 20 раз ударила им 82-летнюю пенсионерку в туловище.

- От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Следователи собрали достаточно доказательств и направили обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.

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