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В Ростовской области ищут пропавшего 64-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего 64-летнего мужчину
В Ростовской области ищут пропавшего 64-летнего мужчину. О местонахождении Джамалдина Азизова ничего не известно более шести дней. Уроженец города Донецка ушел из дома 19 августа и не вернулся обратно.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, разыскиваемому на вид - 75-80 лет, рост - 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые.

- Среди особых примет: шрам от аппендицита, на левой руке - татуировка-надпись «Алик», на правой руке нет двух пальцев, – отметили в ведомстве. – Мужчина страдает психическим расстройством и теряет память.

В день исчезновения Джамалдин был одет в темно-синее спортивное трико, черные туфли, рубашку черного цвета и черный пиджак.

Всех, кто видел дончанина, просят позвонить по номерам: 8 (86368) 2-03-33 или 8-906-428-33-68.

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