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В Ростовском зоопарке поделились трогательным видео с подросшим медвежонком Айкой

В Ростовском зоопарке поделились трогательным видео с подросшим медвежонком Айкой

В Ростове сотрудники зоопарка разместили в Сети трогательное видео с медвежонком Айкой в главной роли. Малышка появилась на свет 26 ноября 2020 года.

- Айка уже так выросла, но в душе она остается ребенком и не перестает нас радовать, - делятся впечатлениями сотрудники зоопарка.

Медвежонку уже больше года, но он продолжает резвиться, как малыш. На видео Айка с восторгом ныряет в бассейн и носится вокруг с игрушками. За девочкой пристально наблюдает ее мама Комета. Она не отходит от бассейна ни на шаг, пока ее чадо плескается в воде.

Отметим, что Айка была «долгожданным ребенком», ведь медвежонок родился в Ростове впервые за 32 года.
Скрин/Видео: Ростовский-на-Дону зоопарк
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