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Новорожденный медвежонок Айка удивила посетителей ростовского зоопарка трюками

Новорожденный медвежонок Айка удивила посетителей ростовского зоопарка трюками
В Ростовском зоопарке белому медвежонку исполнилось полгода. Трогательное видео, на котором резвится подросшая малышка Айка, появилось на сайте зоопарка 26 мая.

За полгода девочка-медвежонок научилась не только плавать, но и нырять. Она бросает игрушки в бассейн, купается с ними и самостоятельно достает их из воды. Сотрудники зоопарка отметили, что с каждым днем белоснежная малышка становится все активнее.

Для медведей делают своеобразное «мороженое» - овощи, фрукты и рыбу во льду. Такое лакомство Айке очень понравилось. Она с интересом достает все ингредиенты и играет с ними, прежде чем съесть.

Восьмилетняя мама Комета, привезенная в Ростов из Чехии, находится поблизости. Она присматривает за своим чадом, давая наиграться ему вволю.

Малышку уже вовсю навещают посетители. Жители и гости региона с удовольствием приходят в зоопарк, чтобы посмотреть на медвежонка Айку. Маленький хищник выходит к открытому вольеру с начала марта.

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