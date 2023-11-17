В Ростове прошел международный день недоношенных детей

Фото: Rostov.ru.

В перинатальном областном центре 17 ноября состоялся праздник, посвященный детям родившихся раньше срока.Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев отметил важность Международного дня недоношенных детей.- Праздник создан для чествования наших маленьких героев, которые с самого рождения успешно преодолевают трудности не без помощи постоянного медицинского контроля, любви и заботы близких, - подчеркнул глава минздрава.В перинатальном центре трудятся 134 высококвалифицированных врачей из них 21 неонатолог и 19 детских анестезиологов-реаниматологов. Для спасения детских жизней доктора используют самые передовые технологии по выхаживанию и оказания услуг реанимационных мероприятий всем новорожденным нуждающихся в помощи включая вес детей 500 грамм. За все время работы центра была спасено более 10 тысяч новорожденных. Из них у 371 масса тела была экстремальная (от 500 до 999 граммов) и у 1223 новорожденных от 1000 до 1500 граммов.В 2019 году в этом центре помогли появится на свет девочки с экстремальным весом 460 грамм. Несколько месяцев доктора отчаянно боролись за жизнь новорожденной Сонечки. Сейчас малышке четыре года и ее здоровью ничего не угрожает.- Благодаря профессионализму врачей и медперсонала, современному медицинскому оборудованию и большому опыту оказания высокотехнологичной медицинской помощи, удается сохранять не только жизни недоношенных детей, но и обеспечивать высокое качество их жизни в будущем, - обратился к собравшимся на празднике Юрий Кобзев. - Хочу поздравить деток, жизнь которых началась с испытания. Но они справились со всеми трудностями и впереди у них только яркие счастливые моменты! Желаю вам крепкого здоровья, много сил и бодрости, радости и улыбок, - отметил Юрий Кобзев.