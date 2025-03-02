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В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш краснокнижного такина

В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш краснокнижного такина
В Ростовском зоопарке родился детеныш краснокнижного такина-мишми. Радостной новостью сотрудники зоосада поделились в соцсетях 2 февраля.

Родителями малыша стали Борис и Индира. При рождении такин смог самостоятельно встать на ноги. Пока он находится в отдельном вольере с мамой, но с потеплением его переселят в общий вольер.

Добавим, что такины мишми мало изучены. Они обитают в горах Индии, Тибета, Непала, провинциях Китая на высоте 2 000-4 500 метров. Летом они едят траву, а зимой – ветки бамбука и ивы.

Детеныши рождаются в марте-апреле. Беременность – 7-8 месяцев. Обычно рождается один детёныш. Такины мишми занесены в Международную Красную Книгу.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
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