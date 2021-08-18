В ростовском Ботаническом саду нашли застреленного зайца

В ростовском Ботаническом саду Южного федерального университета нашли застреленного зайца. Фотографии с места произошедшего опубликовали очевидцы в социальных сетях 20 августа.Ольга гуляла по парку со своей 10-летней дочерью и увидела чудовищную находку. Животное явно было убито из оружия, и в него стреляли минимум два раза. Неподалеку женщина также увидела труп вороны, которая также погибла от пули. Судя по всему, кто-то решил устроить охоту в запрещенном для этого месте.Однако как человек с оружием пробрался на территорию природного заповедника, непонятно, ведь в саду должна быть охрана.