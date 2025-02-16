В Ростовской области зловонные стоки канализации попали в квартиры многоэтажки

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В Ростовской области произошёл тревожный случай: из переполненной канализации в квартиры многоэтажного дома стали поступать зловонные сточные воды. Это ужасное событие затронуло жителей поселка ГРЭС в Шахтах.Местные жители уже на протяжении почти года сталкиваются с проблемами, связанными с забитой канализацией. Периодически сточные воды затапливают улицу Студенческую. Работники водоканала пытаются разбирать засоры, однако результаты их усилий оказываются временными. В декабре прошлого года жители города были вынуждены вызывать службы очистки самостоятельно и оплачивать их услуги, так как не могли дождаться помощи от коммунальщиков.10 февраля ситуация усугубилась: канализационные воды затопили подвалы домов №№ 6 и 8 и проникли в квартиры на первых этажах через дренажные системы.На протяжении почти недели жители Шахт вынуждены существовать в крайне плохих санитарных условиях. Они сообщают о неприятном запахе в домах. У многих в семьях маленькие дети, которые не могут принимать водные процедуры из-за забитых ванн и душевых. Стирка и мытье посуды также становятся большой проблемой, так как люди опасаются подцепить инфекцию.