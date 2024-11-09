Решить вопрос с канализацией в ЖК «Акварель» пообещали до конца года

Фото: Дондей.

Ситуация с забитой канализацией в ЖК «Акварель» в Ростове достигла критической точки. Представители городской администрации сообщили, что очистить зловонную систему невозможно. Об этом сообщает портал Donday.Такой ответ был дан жителям дома на улице Скачкова в одной из правительственных социальных сетей. В администрации указали, что сточные воды поступают из расположенного неподалеку детского сада. Проверка показала, что система канализации повреждена и не подлежит восстановлению.- Намерены отключить этот участок от эксплуатации и подключить канализацию детского сада к новой сети. Работы планируется завершить до конца года. До этого момента стоки будут откачиваться ассенизаторскими машинами, - отметили в администрации.Жители, мягко говоря, были поражены ответом. Они почти год добивались прочистки «канашки», обивали пороги с просьбой о ремонте, и теперь выясняется, что это невозможно.- Сточные воды заливают детскую площадку и могут повредить фундамент 19-этажного дома. Как долго еще мы будем терпеть это?! - возмущаются люди.Пока жители выражают свое недовольство, правоохранительные органы начинают собирать информацию по этому делу и вскоре намерены установить ответственных за бездействие.