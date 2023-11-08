Жители Ростова сняли на камеру фата-моргану памятника «Стачке 1902 года»

Фото: СоцСети

В небе над Ростовом жители запечатлели тень памятника «Стачке 1902 года». Снимки необычного явления горожане опубликовали в соцсетях 8 ноября.На кадрах видно, что скульптура будто парит в воздухе. Такое явление называют фата-моргана. Предметы видны многократно и с искажениями из-за разницы температур в нижних слоях атмосферы. Из-за этого отражение кажется таким реальным, будто статуя появилась прямо в небе.Добавим, что фата-моргана была замечена в донской столице только на памятнике «Стачке 1902 года». Примечательно, что в прошлом году необычное явление появилось в небе именно 8 ноября.