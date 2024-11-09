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В Ростовской области жители просят врио губернатора убрать их из черного списка в «Телеграме»

В Ростовской области жители просят врио губернатора убрать их из черного списка в «Телеграме»
4 ноября Василий Голубев объявил о своем уходе с поста губернатора Ростовской области в связи с переходом на новую должность. В тот же день президент России назначил Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности главы донского региона. За прошедшую неделю врио губернатора провел несколько кадровых изменений и получил от Голубева доступ к его социальным сетям.

Новость о том, что новый губернатор будет вести социальные сети, обрадовала жителей Ростовской области. Однако вскоре выяснилось, что множество пользователей были заблокированы. Вероятнее всего, они оставляли негативные комментарии в адрес Василия Голубева, высказывая недовольство его деятельностью. Эти люди были внесены в черный список и лишены возможности общения с властями.

Пользователи сразу же задали Юрию Слюсарю вопрос о возможности «амнистии» в социальных сетях. Этот же запрос был направлен в официальный чат правительства Ростовской области для журналистов. Ответа пока не последовало.

Жители региона надеются на разблокировку и возможность честного диалога с новым главой для решения общих проблем.
Фото: Соцсети.
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