В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 35 человек. Об этом сообщает донское правительство 24 октября.По данным, в регистр умерших за последние сутки были добавлены еще 23 женщины в возрасте от 57 до 92 лет. Также справиться с тяжелой болезнью не смогли 12 мужчин. Самому старшему из них было 85 лет, а самому молодому - всего 50. Помимо коронавируса, у всех скончавшихся были другие сопутствующие заболевания различных систем организма. В частности, сердечно-сосудистой.За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались уже более семи тысяч жителей. В зоне риска находятся люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом.