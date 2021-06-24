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В Ростовской области еще 12 человек стали жертвами COVID-19

В Ростовской области еще 12 человек стали жертвами COVID-19
Еще 12 жителей Ростовской области скончались от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает правительство региона.

Новыми умершими от опасного вируса стали шесть пенсионерок от 61 года до 86 лет, а также шесть мужчин возрастом от 57 до 84 лет. У всех умерших были хронические заболевания, среди которых - ожирение, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые заболевания. По данным на 26 июня, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4 656 человек.

Не становится меньше и количество зараженных в регионе. За сутки инфицировались 199 дончан, и нарастающим итогом общее число заболевших достигло 98 443.

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