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В Таганроге женщина зарезала любимого в ходе пьянки

В Таганроге женщина зарезала любимого в ходе пьянки
В Таганроге женщина зарезала возлюбленного во время пьянки. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Трагедия случилась 4 декабря. В тот вечер 38-летний мужчина совместно с 35-летней женщиной пили спиртное. Когда градус ударил в голову, между ними возник конфликт. В какой-то момент женщина рассердилась, схватила нож и ударила возлюбленного в живот.

Когда подозреваемая поняла, что мужчина может умереть, пыталась самостоятельно оказать первую помощь сожителю. Она пыталась остановить кровотечение полотенцем и нашла обезболивающее. Однако это не помогло улучшить состояние мужчины, он истекал кровью.

Мужчину доставили в больницу, однако медикам спасти его не удалось. Он погиб в медучреждении.

Правоохранители задержали женщину. На нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В СУ СК по Ростовской области добавили, что в отношении нее избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Rostov.ru
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