Пятилетний мальчик погиб в ДТП с перевернувшимся автомобилем в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Пятилетний мальчик погиб и еще пятеро человек пострадали в результате ДТП с перевернувшимся автомобилем на трассе Заветное-Дубовское в Ростовской области. Авария произошла 7 апреля в районе села Заветное.По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля "Митсубиси" выехал на автодорогу. Мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся на крышу.Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии погиб пятилетний мальчик, который был пассажиром автомобиля, пострадали два подростка 15 и 13 лет, а также двое взрослых 57 и 45 лет. В аварии также пострадал водитель легкового автомобиля Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.