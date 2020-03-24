В Ростовской области второй заболевший коронавирусом оказался туристом из Франции



Стало известно, у кого в донском регионе выявили второй случай заболевания коронавирусом. По данным правительства Ростовской области, инфекцию обнаружили у туриста из Франции.



Молодой человек — житель Азовского района. По возвращении из Франции его взяли под медицинское наблюдение. Когда врачи заподозрили у него коронавирус, пациента поместили в изолятор инфекционного отделения Азовской районной больницы. Анализы отправили в новороссийский референс-центр. Утром 27 марта пришли результаты — коронавирус подтвердили.



Также специалисты проверяли биоматериал туриста из Монако, у него инфекцию не обнаружили.



По состоянию на 27 марта в Ростовской области под наблюдением находятся 3 303 человека. Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован у 29-летней девушки, прилетевшей из Таиланда.