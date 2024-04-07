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В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве двух фермеров

В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве двух фермеров
В Ростовской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве двух фермеров. Предполагаемыми убийцами учредителя сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда и его подчиненного Юрия Москового являются четыре человека. Речь идет о трех мужчинах – 31 года, 33 и 36 лет, а также 25-летнем парне.

По версии следствия, у одного из подозреваемых были плохие отношения с Андреем и Юрием. Он попросил своих друзей помочь с ними расправиться. Вооружившись ножами, мужчины зарезали 41-летнего учредителя сельхозкооператива и 52-летнего инженера.

- Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, что Андрей Ликольд и Юрий Московой бесследно исчезли 2 апреля в Зимовниковском районе. Когда мужчины не появились дома, их семьи забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Лишь 4 апреля в реке Сал возле хутора Верхоломова нашли машину, в которой лежало тело Андрея. У него были перерезана шея, связаны руки и отрезано ухо. На следующий день в воде было обнаружено тело Юрия. На нем также были следы насильственной смерти.
Фото: социальные сети
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