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По факту жестокого убийства двух фермеров в Ростовской области возбудили дело

По факту жестокого убийства двух фермеров в Ростовской области возбудили дело
В СУ СК по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух предпринимателей. Трагедия случилась в Зимовниковском районе.

Директор сельхозкооператива «Верхоломов» Андрей Ликольд и его подчиненный Юрий Московой бесследно исчезли 2 апреля. Когда оба мужчины перестали выходить на связь и так и не вернулись домой, родственники забили тревогу. На поиски вышли полицейские и волонтеры.

Как сообщает портал Donday, 4 апреля в реке Сал возле хутора Верхоломов нашли машину, в которой лежало тело 41-летнего Андрея. Погибший был изувечен: у него была перерезана шея, связаны руки и отрезано ухо. Уже спустя пару часов из воды достали автомобиль 52-летнего инженера Юрия. Труп мужчины всплыл только на следующий день. На нем также обнаружили следы насильственной смерти.

Вероятно, что в жестоком убийстве мужчин были замешаны несколько человек. Следователи уже разыскивают подозреваемых.
Фото: СУ СКР по Ростовской области/ соцсети
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