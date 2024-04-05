По факту жестокого убийства двух фермеров в Ростовской области возбудили дело

Фото: СУ СКР по Ростовской области/ соцсети

В СУ СК по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух предпринимателей. Трагедия случилась в Зимовниковском районе.Директор сельхозкооператива «Верхоломов» Андрей Ликольд и его подчиненный Юрий Московой бесследно исчезли 2 апреля. Когда оба мужчины перестали выходить на связь и так и не вернулись домой, родственники забили тревогу. На поиски вышли полицейские и волонтеры.Как сообщает портал Donday, 4 апреля в реке Сал возле хутора Верхоломов нашли машину, в которой лежало тело 41-летнего Андрея. Погибший был изувечен: у него была перерезана шея, связаны руки и отрезано ухо. Уже спустя пару часов из воды достали автомобиль 52-летнего инженера Юрия. Труп мужчины всплыл только на следующий день. На нем также обнаружили следы насильственной смерти.Вероятно, что в жестоком убийстве мужчин были замешаны несколько человек. Следователи уже разыскивают подозреваемых.