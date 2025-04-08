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В Ростовской области зацвели краснокнижные тюльпаны

В Ростовской области зацвели краснокнижные тюльпаны
В Аксайском заповеднике зафиксировано цветение редких видов флоры, о чем 8 апреля сообщили пользователи социальных сетей, разместив соответствующие фотографии.

В Ростовской области наступила подлинная весенняя пора. В балке Мухина уже расцвели первые тюльпаны Шренка, занесенные в Красную книгу. Множество желтых бутонов украсили собой одну из полян. От обычных тюльпанов они отличаются необычным видом, расцветкой и длиной стебля, который у тюльпана Шренка достигает всего 30-40 сантиметров.

Тюльпан Шренка может иметь разнообразную палитру цветов, включая белый, жёлтый, красный, фиолетовый и сиреневый. Свое название он получил в честь путешественника и доцента минералогии Дерптского (Тартуского) университета – Александра Ивановича Шренка.

Подчеркнем, что срывать эти цветы строго запрещено. Период цветения продлится до конца месяца мая.
Фото: соцсети
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