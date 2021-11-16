В Ростовской области за сутки коронавирус победили 611 человек

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В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса удалось вылечиться 142 020 жителям. По данным регионального правительства на 17 ноября, за сутки опасный вирус победили 611 человек.Большинство инфицированных до полного выздоровления находились дома - на самоизоляции. Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются высокая температура, кашель и боль в мышцах. Реже проявлялись диарея и насморк.Лечение применяют комплексное. В дополнение к сильнодействующим препаратам пациентам назначают обезболивающие, жаропонижающие и сорбирующие медикаменты. Как только лечение было закончено, а ПЦР-тесты показали отрицательные результаты, пациентов выписали.Напомним, что всего коронавирусную инфекцию с начала пандемии подхватили более 167 тысяч жителей донского региона. Из этого числа почти 90% зараженных победили болезнь.