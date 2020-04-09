За сутки на Дону составили 150 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Ростовской области за нарушение режима самоизоляции только за последние сутки, 10 апреля, составлены 150 протоколов.
Всего с момента введения ограничительных мер, материалы составлены на 2 222 человек.
- Всего на сегодняшний день к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей привлечены 13 человек, - сообщили в правительстве Ростовской области. – Ещё четыре человека привлечены к штрафу в размере 3 000 рублей.
Как сообщалось ранее, суды Ростова уже завалены делами о нарушении режима самоизоляции. Так, только в одном Октябрьском районном суде на рассмотрении находятся 18 дел по статье 6.3 ч. 2 КоАП.
Напомним, из-за режима самоизоляции жителям Ростовской области разрешается выходить из дома только в ближайший магазин, аптеку, а также на прогулку с собакой и вынести мусор. Кроме того, дончанам разрешается навещать родственников старше 65 лет.
На днях в правительстве объяснили, что с учётом введённых ограничений, дончанам разрешается посещать только ближайший к дому супермаркет. А министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская объяснила, почему запрещены одиночные прогулки.