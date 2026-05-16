Билеты на футбольный матч «Ростов» — «Зенит» массово раскупили. Последний, 30-й тур РПЛ в сезоне 2025/26 состоится 17 мая на «Ростов-Арене».Как сообщают данные с официального сайт за день до матча из 45,4 тысяч доступных мест осталось всего 2,2 тысячи. Большинство свободных мест находится на восточной трибуне. Стоимость оставшихся билетов варьируется от 600 до 2000 рублей.Вероятно болельщики и любители футбола решили поддержать донскую команду в последнем матче сезоне.