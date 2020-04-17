За сутки в Ростовской области составили 170 протоколов за нарушение самоизоляции

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В Ростовской области людей продолжают привлекать к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. По данным регионального правительства, с 20 по 21 апреля протоколы составили на 170 дончан. За весь период полиция «поймала» 3 409 человек.Есть и те, кого уже решением суда привлекли к штрафу. За день 8 человек обязали выплатить по 7,5 тысяч рублей, ещё 38 — по 15 тысяч. Всего были оштрафованы 137 жителей Ростовской области. Протоколы составляют в отношении тех, кто вышел на улицу без крайней необходимости. Покидать дом разрешается только для того, чтобы проследовать к месту работы (при наличии специального пропуска), сходить в магазин или аптеку, а также выгулять собаку или навестить пожилого родственника.