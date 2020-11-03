В Ростовской области за сутки подозрения на коронавирус выявили у 269 человек
В Ростовской области под наблюдением врачей находятся почти 19 тысяч человек. Об этом сообщило региональное правительство.
По состоянию на 5 ноября врачи выявили подозрения на коронавирус еще у 269 человек. В их число вошли дончане с явными признаками COVID-19 и те, у кого хотя бы один из трех тестов на вирус оказался положительным. Эти жители Ростовской области находятся в стационарах либо на самоизоляции. Всего медики охватили наблюдением 109,4 тысячи человек, из которых у 90,5 тысячи подозрения не подтвердились.
Кроме того, за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 311 человек. Всего диагноз «коронавирус» в донском регионе врачи поставили 32 178 жителям.
Напомним, в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу власти Ростовской области вводят контроль за командированными сотрудниками, которым приходится выезжать на работу за пределы региона. Такое решение было принято после вспышки коронавируса в Сальском районе, случившейся из-за вернувшегося из командировки члена семьи. Так, за сутки заразились 40 человек. При этом количество жителей Сальского района с подтвержденным COVID-19 на тот момент составило 66 человек.