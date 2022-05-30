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В Ростовской области за сутки от COVID-19 умер 80-летний мужчина

В Ростовской области за сутки от COVID-19 умер 80-летний мужчина

За сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции скончался 80-летний мужчина. Об этом сообщили в правительстве донского региона 1 июня.

Судя по результатам вскрытия, дедушка страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем. К числу хронических болезней, помимо этих проблем, можно отнести сахарный диабет, онкологию, ожирение, гипертонию и другие.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали десять тысяч человек.
Фото: rostov.ru
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