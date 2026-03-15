В Ростовской области за ночь сбили около 40 беспилотников
В Ростовской области уничтожили порядка 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
- Порядка четырех десятков БПЛА отражены в городах и районах области. Воздушной атаке подвергались 6 городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону (западная окраина), а также 9 районов - Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский, Белокалитвинский,- сказано в сообщении.
Информацию о пострадавших и разрушениях на земле уточняют.