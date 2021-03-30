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В Ростовской области 43-летняя женщина всадила нож в спину сожителя

В Ростовской области 43-летняя женщина всадила нож в спину сожителя
В Ростовской области пьяная женщина зарезала своего сожителя. Трагедия произошла 31 марта в одном из частных домов на улице Чайковского в Сальске.

Пара выпивала у себя дома. В какой-то момент градус алкоголя в крови возлюбленных превысил допустимую норму, и они стали ругаться. Женщина выплеснула на сожителя все накопившиеся обиды, после чего схватила нож и вонзила его в спину мужчине.

Как сообщили в региональном СУ СКР, смерть 50-летнего сальчанина от удара произошла мгновенно. Его гражданскую супругу задержали.

- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве. - Расследование продолжается.

Если вину 43-летней подозреваемой докажут, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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