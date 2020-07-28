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В Ростовской области выявили 134 новых случая заражения коронавирусом

В Ростовской области выявили 134 новых случая заражения коронавирусом
Фото: Kubnews.ru

В донском регионе коронавирусную инфекцию подтвердили ещё у 134 жителей. О новых данных на 30 июля сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, за весь период эпидемиологической ситуации с COVID-19 на Дону число заболевших достигло 12 808.

За последние сутки умерли четыре жителя с COVID-19. В целом в Ростовской области в регистре зафиксировали 219 случаев смерти от опасного вируса.

Напомним, 1 августа правительство региона планирует снять ограничения с диспансеров и центров медосмотра для взрослых дончан. Ранее возобновили работу музеи, выставочные залы и культурные клубы.

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