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Под наблюдением медиков находятся 6 489 жителей Дона с подозрением на COVID-19

Под наблюдением медиков находятся 6 489 жителей Дона с подозрением на COVID-19
Фото: sharij.net

В Ростовской области 6 489 человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус. О данных на 28 июля сообщили в региональном правительстве.

Специалисты контролируют здоровье 6 470 жителей региона дистанционно. То есть люди с подозрением на опасный вирус соблюдают режим самоизоляции в домашних условиях.

За всё время эпидемиологической ситуации в Ростовской области меднаблюдением были охвачены 67,5 тысячи дончан. При этом у 61 тысячи человек COVID-19 не подтвердили.

Напомним, в донском регионе продолжают снимать ряд ограничений. С 20 июля возобновили работу выставочные залы, музеи и культурные клубы. С 1 августа ожидается открытие диспансеров и профилактических центров для осмотра взрослого населения.

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