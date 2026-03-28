Ростовчанке, чей дом рухнул из-за взрыва, предоставили жилье

Жительнице Ростова, чей дом разрушился из-за взрыва, предоставили жилье. По данным редакции DonDay 70-летней Людмиле дали квартиру в маневренном фонде в микрорайоне Суворовский.Напомним, что вечером 26 марта в частном доме по улице Калинина произошел хлопок. Из-за взрыва строение превратилось в руины. Сотрудники МЧС вытащили из-под рухнувших конструкций пожилых женщину и мужчину. У пенсионера были ожоги его госпитализировали, ростовчана отделалась испугом.Но жить было негде. Первую ночь хозяйка переночевала у соседки. На следующий день в администрации Железнодорожного района женщине передали ключи от квартиры для временного проживания.Неравнодушные соседи собрали необходимые вещи для пенсионерки.Мужчина с ожогами пока в больнице.