Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанке, чей дом рухнул из-за взрыва, предоставили жилье

Ростовчанке, чей дом рухнул из-за взрыва, предоставили жилье
Жительнице Ростова, чей дом разрушился из-за взрыва, предоставили жилье. По данным редакции DonDay 70-летней Людмиле дали квартиру в маневренном фонде в микрорайоне Суворовский.

Напомним, что вечером 26 марта в частном доме по улице Калинина произошел хлопок. Из-за взрыва строение превратилось в руины. Сотрудники МЧС вытащили из-под рухнувших конструкций пожилых женщину и мужчину. У пенсионера были ожоги его госпитализировали, ростовчана отделалась испугом.

Но жить было негде. Первую ночь хозяйка переночевала у соседки. На следующий день в администрации Железнодорожного района женщине передали ключи от квартиры для временного проживания.

Неравнодушные соседи собрали необходимые вещи для пенсионерки.

Мужчина с ожогами пока в больнице.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика