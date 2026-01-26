Новости
В Ростове с 28 января морозы сменятся теплом

В Ростове с 28 января морозы сменятся теплом. Об этом сообщают синоптики.

В начале рабочей недели, 26 и 27 января, в Ростове похолодает до -15...-10 градусов. Однако уже к 28 января ожидается потепление. В среду будет солнечно, температура поднимется до +2 градусов. Ветер будет слабым.

На следующий день воздух прогреется до +5 градусов. Ночью температура опустится всего на один градус.

В пятницу возможен дождь со снегом. Температура будет колебаться в пределах +4...+3 градусов.
Фото: Дондей
