В Ростовской области водитель авто не понес наказания за ДТП с пострадавшим

Фото: Ростовская областная поисков-спасательная служба

В Ростовской области водитель «Лады Гранты» не понес наказания за ДТП с пострадавшим. Сальский городской суд закрыл уголовное дело в отношении Юсула Ниматулаева.Жуткая авария случилась в ночь на 6 апреля. Юсул ехал за рулем автомобиля по трассе Егорлыкская — Сальск. Вместе с ним в салоне находились его друзья. Под поселком Гигант 32-летний водитель потерял управление. Легковушка съехала в кювет, где на полном ходу врезалась в дерево. Удар оказался настолько сильным, что машина деформировалась, и люди оказались зажаты в салоне покореженным металлом.На вызов приехали спасатели, которые освободили несчастных из «ловушки». Тяжелые травмы получил 36-летний пассажир. Его доставили в больницу. После этого в отношении Юсула возбудили уголовное дело.На заседании 11 января потерпевший подал ходатайство о примирении сторон. Мужчина сказал, что не имеет претензий к другу, к тому же он возместил моральный ущерб, передав почти полмиллиона рублей.