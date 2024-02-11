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В Ростовской области водитель легковушки не понес наказание за ДТП с пострадавшим

В Ростовской области водитель легковушки не понес наказание за ДТП с пострадавшим
В Ростовской области водитель легковушки не понес наказание за ДТП с пострадавшим пассажиром. Жуткая авария случилась в городе Цимлянске 18 сентября 2022 года.

Около 16:00 Рустам М. ехал за рулем «Хендай Акцента» по улице Советской. На пересечении с улицей Карла Маркса он не уступил дорогу «Киа Сид» под управлением 31-летнего водителя. Избежать столкновения не удалось. Удар оказался настолько сильным, что транспортные средства выбросило с дороги. Машины получили серьезные механические повреждения.

В результате ДТП тяжелые травмы получил 22-летний пассажир «Хендай». Его отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. В отношении Рустама возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Заседание прошло 21 апреля 2023 года в Цимлянском районном суде. Сторона потерпевшего подала ходатайство о примирении сторон. Судья удовлетворил прошение и прекратил уголовное дело.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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