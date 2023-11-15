Водитель, устроивший ДТП с пострадавшим ребенком на М-4 «Дон», не понес наказания

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Чертковский районный суд прекратил уголовное дело в отношении водителя «Грейт Волл». Михаил Г. устроил массовое ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла 31 июля.Тем вечером Михаил ехал за рулем китайского авто с двумя пассажирами – 44-летней женщиной и ее четырехлетним сыном. В районе села Алексеево-Лозовского (804-й километр автодороги) водитель врезался в остановившийся «Меркурий Кугар». От удара американскую легковушку отбросило на грузовик МАН с полуприцепом.В результате аварии травмы получили 35-летний пассажир «Меркурия», а также мама с сыном. Всех троих доставили в больницу. Больше всего досталось именно ребенку. Врачи диагностировали у него перелом черепа и ушиб головного мозга.После ДТП на Михаила возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью».Подсудимый возместил причиненный материальный и моральный ущерб в полном объеме пострадавшему. Таким образом, он загладил вину и примирился с его родителями.