В Ростовской области водитель «Тойоты» не понес наказания за ДТП с пострадавшим

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В Ростовской области водитель «Тойоты Камри» не понес наказания за ДТП с пострадавшим. Жуткая авария случилась 1 мая 2023 года в Салськом районе около СНТ «Южное».Около 20:00 Александр Б. за рулем иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. От удара салон машины деформировался. Водитель и 18-летний пассажир оказались зажаты покореженными конструкциями.К месту происшествия приехали спасатели. Они с помощью спецооборудования вытащили парней из автомобиля и передали их сотрудникам «скорой».После аварии в отношении Александра возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Виновнику ДТП грозило два года лишения свободы. В ходе судебного заседания 16 ноября 2023 года потерпевший подал ходатайство о примирении сторон. Он заявил, что Александр полностью компенсировал нанесенный вред. Судья удовлетворил прошение и прекратил уголовное дело.