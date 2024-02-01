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В Ростовской области водитель «Тойоты» не понес наказания за ДТП с пострадавшим

В Ростовской области водитель «Тойоты» не понес наказания за ДТП с пострадавшим
В Ростовской области водитель «Тойоты Камри» не понес наказания за ДТП с пострадавшим. Жуткая авария случилась 1 мая 2023 года в Салськом районе около СНТ «Южное».

Около 20:00 Александр Б. за рулем иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. От удара салон машины деформировался. Водитель и 18-летний пассажир оказались зажаты покореженными конструкциями.

К месту происшествия приехали спасатели. Они с помощью спецооборудования вытащили парней из автомобиля и передали их сотрудникам «скорой».

После аварии в отношении Александра возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Виновнику ДТП грозило два года лишения свободы. В ходе судебного заседания 16 ноября 2023 года потерпевший подал ходатайство о примирении сторон. Он заявил, что Александр полностью компенсировал нанесенный вред. Судья удовлетворил прошение и прекратил уголовное дело.
Фото: социальные сети
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