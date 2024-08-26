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В Ростовской области ветеринары спасли сапсана, пострадавшего от удара током

В Ростовской области ветеринары спасли сапсана, пострадавшего от удара током
В Ростовской области ветеринары спасли сапсана, пострадавшего от удара током. Инцидент произошел 8 июля в Волгодонске.

На глазах у сотрудников промышленной зоны сапсан столкнулся с проводами линии электропередачи. Неравнодушные люди сразу же доставили птицу к ветеринару.

- Если бы сапсану не помогли в течение нескольких часов, он мог погибнуть, — пояснила ветеринар Виктория. — Самка сапсана получила сильный удар током, сотрясение мозга и другие травмы.

В течение месяца ветеринар с любовью и заботой ухаживала за молодым сапсаном. Она применяла необходимые медикаменты для его лечения, и птица постепенно начала восстанавливаться.

Виктория предполагает, что, вероятно, сапсан был пойман браконьерами. Он был приучен к специальным поводкам и готов к охоте, но не знал, как охотиться на привычную для хищников пищу.

Сейчас сапсан полностью выздоровел, и его отпустили жить к охотникам. В ближайшее время его планируют выпустить на волю.
Фото: Ветеринар Виктория В.
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