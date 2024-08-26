Фото: Ветеринар Виктория В.

В Ростовской области ветеринары спасли сапсана, пострадавшего от удара током. Инцидент произошел 8 июля в Волгодонске.На глазах у сотрудников промышленной зоны сапсан столкнулся с проводами линии электропередачи. Неравнодушные люди сразу же доставили птицу к ветеринару.- Если бы сапсану не помогли в течение нескольких часов, он мог погибнуть, — пояснила ветеринар Виктория. — Самка сапсана получила сильный удар током, сотрясение мозга и другие травмы.В течение месяца ветеринар с любовью и заботой ухаживала за молодым сапсаном. Она применяла необходимые медикаменты для его лечения, и птица постепенно начала восстанавливаться.Виктория предполагает, что, вероятно, сапсан был пойман браконьерами. Он был приучен к специальным поводкам и готов к охоте, но не знал, как охотиться на привычную для хищников пищу.Сейчас сапсан полностью выздоровел, и его отпустили жить к охотникам. В ближайшее время его планируют выпустить на волю.