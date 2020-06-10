Ветеринары в Азове спасли парализованную после травмы собаку

В Ростовской области ветеринары провели сложную операцию на позвоночнике у маленькой собаки. Парализованного питомца спасли специалисты азовской клиники «ВетЮг».Хозяева экстренно привезли врачам травмированного йоркширского терьера Оливию. С ней приключилась настоящая беда: у бедняжки были парализованы конечности. Владельцы рассказали, что в соседнем дворе живет собака с щенками. Когда Оливия гуляла по улице, собака-мама решила, что есть опасность для ее детёнышей, и набросилась на йорка. Травма пришлась на область шеи.Ветеринары провели процедуру, стабилизировав позвонки. Спустя восемь дней после операции можно с уверенностью сказать, что Оливия восстанавливается. Она уже начала ходить, опираясь на все четыре конечности. В связи с этим её выписали домой. Скоро она снова посетит ветклинику для снятия швов.