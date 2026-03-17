В Батайске двое подростков унизили и избили 17-летнего парня
В городе Батайске подростки долгое время издевались над 17-летним парнем и избили его. Об этом информирует региональный следком.

По данным следствия, долгое время двое подростков унижали своего сверстника. Конфликт позднее перерос в драку. 17-летнего юношу избили на территории школы. Травмы оказались серьезными – подростка госпитализировали.

Тогда мать пострадавшего обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- В СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело,- уточнили в следкоме.
Если вину подростков докажут, им грозит ответственность.
Фото: DonDay
