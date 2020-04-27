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В Ростовской области шесть пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

В Ростовской области шесть пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
В донском регионе изменилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии. Такие данные стали известны 29 апреля. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Согласно оперативной информации, в тяжёлом состоянии находятся шесть человек. Сутками ранее их было пятеро. Всего на стационаром лечении — 155 пациентов, в обсерваторах — 34.

По состоянию на утро 29 апреля в Ростовской области выявили 864 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 58 пациентов, умерли трое.

Больше всего заболевших зарегистрировано в донской столице — 248. Всего болезнь выявили на 50 территориях региона.

Теги: коронавирус на Дону COVID-19 в Ростовской области

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