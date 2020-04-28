В Ростовской области 11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
По данным донского управления Роспотребнадзора на 30 апреля, в Ростовской области 11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.
Всего на стационарном лечении на сегодняшний день пребывают 188 человек. В обсервации – 32 человека.
Добавим, что за прошедшие сутки на Дону за весь период пандемии было подтверждено заболевание у наибольшего количества человек. Так, всего лишь за одни сутки число заражённых увеличилось на 79 человек. При этом выздоровели 80 пациентов.
Количество летальных исходов выросло до шести. По данным на 29 апреля, в регионе было зарегистрировано три смерти от коронавируса.
Напомним, общее число заболевших увеличилось в донском регионе до 943 человек.
Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 13 городах и районах Ростовской области.