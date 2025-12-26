Фото: Валентин Кукин

В Батайске продолжают работы по ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом сообщает глава города Валентин Кукин.В ночь 18 декабря город подвергся налету дронов. В результате произошел пожар, повреждены жилые дома. Пострадали мирные жители.На место происшествия прибыли экстренные службы. Роботы, задействованные в ликвидации последствий, продолжают работать. В поврежденных домах планируют отремонтировать еще 20 окон, пострадавшим жителям полагается материальная компенсация. В администрацию поступило более 30 заявлений.-Задача – закрыть все окна до Нового года, чтобы люди встретили праздники в тёплых домах, - отметил глава города. -Материальная помощь продолжает назначаться и перечисляться по мере оформления документов.