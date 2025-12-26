- Система выдает ошибку и заверяет, что вскоре проблему на сайте исправят. Однако купить билеты мы не можем уже который день, - рассказывает один из фанатов команды.

Фото: Скриншот

ХК «Ростов» приостановил покупку билетов на игры. Об этом сообщили болельщики южной команды.График игр «Ростова» размещен на сайте клуба. Там же пользователи могут перейти на страницу покупки билетов на домашние матчи. Но ссылки на приобретение мест на арене неактивны.На сайте игры запланированы до середины марта. Из 23 матчей 12 должный состояться в Ростове-на-Дону. Однако ни на один из выходов хоккеистов на лед нельзя купить билет.Возможно, ошибка на сайте связна с последним заявлением пресс-службы команды о выходе «Ростова» из чемпионата России этого сезона. Болельщики даже создали петицию против выхода игроков. На сегодняшний день в ней подписи поставили более 900 человек.