На месте «Николаевского рынка» в Таганроге появится современный рыночный комплекс

Жителей Таганрога ждет обновление "Николаевского рынка". После продажи в частные руки на его месте появится современный рыночный комплекс, отвечающий всем нормативным требованиям. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова в ходе прямого эфира с горожанами.Вопрос о судьбе рынка, который долгое время находился в муниципальной собственности, поднимался не раз. Управление рынком признали неэффективным – за последние три года он принес в городской бюджет всего 150 тысяч рублей. Решение о приватизации было принято в ноябре 2024 года.После нескольких неудачных попыток продать рынок по первоначальной цене в 114 миллионов рублей в итоге 100% долю в уставном капитале компании приобрел Виталий Петрович Кравчук за 57 миллионов рублей.На вопрос жителей о будущем территории Камбулова заверила, что на месте "Николаевского рынка" будет построен современный комплекс, оснащенный всем необходимым: торговыми павильонами, системами энерго-, тепло- и водоснабжения, а также надлежащими условиями для приёмки, хранения и продажи товаров.Важно отметить, что в соответствии с генеральным планом города на данном участке возможно размещение только рынка, поэтому жители могут быть уверены, что территория сохранит свое функциональное назначение.