ДТП с грузовиком собрало гигантскую пробку на федеральной трассе в Ростовской области

Фото: Яндекс.Карты

Серьезные затруднения в движении наблюдаются на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе города Миллерово. Причиной стал крупный дорожный инцидент с участием грузового автомобиля, полностью заблокировавший проезд. Об этом сообщает компания «Автодор».Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась более чем на 13 километров, охватывая участок от Первомайского сельского поселения до хутора Локтев. Движение на этом отрезке полностью перекрыто.На данный момент подробная информация об обстоятельствах ДТП отсутствует. Сведения о возможных пострадавших уточняются.«Автодор» настоятельно рекомендует водителям, планирующим проезд в данном направлении, воспользоваться альтернативными маршрутами, используя развязки на 856 и 861 километрах федеральной трассы. Во избежание задержек планируйте свой маршрут заранее, учитывая сложившуюся дорожную обстановку.