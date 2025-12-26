Новости
В Ростовской области два человека едва не погибли на пожарах в частных домах

В Ростовской области два человека едва не погибли на пожарах в частных домах. ЧП случились в ночь на 26 декабря.

В СНТ "Волгодонской садовод" дачный домик загорелся из-за короткого замыкания обогревателя. Владелец помещения успел выбежать на улицу и вызвать пожарных.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь охватил площадь 20 квадратных метров. В станице Красноярской Цимлянского района произошло возгорание: мужчина уснул, оставив непотушенную сигарету. Искры от неё попали на легковоспламеняющиеся предметы, что привело к пожару.

К счастью, хозяин дома быстро покинул здание. Он не получил ожогов и не отравился дымом.
Фото: ГУ МЧС РО
