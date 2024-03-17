В Ростовской области ужесточили наказание мужчине, ударившего сожительницу ножом

Фото: Ростов.Ру

Ростовский областной суд изменил наказание Виталию Юрьеву, которого обвинили по статье «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». На заседании 25 января 2024 года ему заменили условный срок на реальный. Мужчина получил три года лишения свободы в колонии общего режима.Происшествие случилось в городе Шахты 9 июля 2023 года. Около полудня Виталий в выпившем состоянии пришел к своячнице, чтобы вернуть гражданскую жену с сыном домой. Женщина отказалась куда-либо уезжать с Виталием, так как он был пьян.На этой почве между парой вспыхнул конфликт. После оскорблений в свой адрес Виталий вышел из себя. Он достал из кармана нож и вонзил лезвие в живот избраннице. Раненая вызвала сотрудников «скорой», которые отвезли ее в больницу. Пациентку успешно прооперировали, сохранив ей жизнь.Полицейские задержали Виталия и возбудили в отношении него уголовное дело. Юрьеву грозило до 10 лет лишения свободы. Шахтинксий городской суд 26 октября 2023 года приговорил мужчину к трем годам колонии условно. Гособвинитель не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящей инстанции.