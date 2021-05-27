Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области упал коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области упал коэффициент распространения COVID-19
В Ростовской области снизился коэффициент распространения инфекции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством региона.

По данным на 29 мая, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2233. Примечательно, что по сравнению с предыдущими сутками, показатель вырос на четыре единицы. А вот коэффициент распространения инфекции упал на 0,1 и сейчас равен 0,95.

Эти два показателя дают властям возможность снимать ограничительные меры. В частности, если коэффициент будет 0,5, то в регионе могут снять еще часть ограничений.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.