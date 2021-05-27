В Ростовской области упал коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области снизился коэффициент распространения инфекции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством региона.По данным на 29 мая, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2233. Примечательно, что по сравнению с предыдущими сутками, показатель вырос на четыре единицы. А вот коэффициент распространения инфекции упал на 0,1 и сейчас равен 0,95.Эти два показателя дают властям возможность снимать ограничительные меры. В частности, если коэффициент будет 0,5, то в регионе могут снять еще часть ограничений.